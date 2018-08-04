Влада Туреччини у відповідь на санкції заморозить рахунки міністрів США

Ердоган пообіцяв заморозити рахунки міністрів юстиції та внутрішніх справ США на території Туреччини

Турецька влада у відповідь на санкції США заморозить активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ на території Туреччини, якщо такі є на території країни. Про це заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, передає газета Milliet і агентство Anadolu.

"Дії США, зокрема у зв'язку з справою пастора Бронсона, не відповідають духу стратегічного партнерства з Туреччиною", - цитує Ердогана Anadolu.

За його словами, "ті, хто вважає, що Туреччина відступить перед загрозами і абсурдними рішеннями про санкції, не знають цю країну і народ".

Нагадаємо, США 1 серпня ввели санкції проти глав МВС і Мін'юсту Туреччини. Обмеження накладені в рамках "закону Магнітського", який дозволяє Мінфіну вводити санкції проти людей, причетних до порушення прав людини. Повідомлялося, що рахунки і власність турецьких міністрів в США за умовами санкцій повинні бути арештовані.

Як відомо, приводом до введення санкцій відносно високопоставлених урядових чиновників Туреччині стало затримання в Анкарі громадян США, які працювали в американській дипмісії в Туреччині. Серед них - пастор Ендрю Брансон, він перебуває під арештом з жовтня 2016 року. Анкара звинуватила його в підтримці руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, яке турецька влада вважає терористичним.

За інформацією Anadolu, суд турецького Ізміра 25 липня взяв до уваги клопотання адвоката про стан здоров'я американського громадянина, якому загрожує до 35 років тюремного ув'язнення, і призначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.