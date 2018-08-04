Власти Турции в ответ на санкции заморозят счета министров США

Эрдоган пообещал заморозить счета министров юстиции и внутренних дел США на территории Турции

Турецкие власти в ответ на санкции США заморозят активы американских министров юстиции и внутренних дел на территории Турции, если таковые есть на территории страны. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Milliet и агентство Anadolu.

"Действия США, в частности в связи с делом пастора Бронсона, не соответствуют духу стратегического партнерства с Турцией", - цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, "те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ".

Напомним, США 1 августа ввели санкции против глав МВД и Минюста Турции. Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека. Сообщалось, что счета и собственность турецких министров в США по условиям санкций должны быть арестованы.

Как известно, поводом к введению санкций в отношении высокопоставленных правительственных чиновников Турции стало задержание в Анкаре ряда граждан США, работавших в американской дипмиссии в Турции. Среди них - пастор Эндрю Брансон, он находится под арестом с октября 2016 года. Анкара обвинила его в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое турецкие власти считают террористическим.

По информации Anadolu, суд турецкого Измира 25 июля принял во внимание ходатайство адвоката о состоянии здоровья американского гражданина, которому грозит до 35 лет тюремного заключения, и назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.