Влада Судану заявила про запобігання спроби держперевороту
Фото: влада Судану заявила про запобігання спроби держперевороту (alarabiya.net)
Влада Судану заявила, що в країні була зроблена спроба державного перевороту. Лідери групи, що спробувала влаштувати держпереворот, затримані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.
За даними видання, спробу держперевороту зробили понад 20 офіцерів бронетанкового корпусу.
Найближчим часом планується допит затриманих.
لحظات إغلاق كبرى ام درمان القديم النيل الأبيض.#السودان pic.twitter.com/Hkcp3r8Ib0— Sudan News (@Sudan_tweet) September 21, 2021
Нагадаємо, з серпня 2019 року Суданом керує перехідна військово-цивільна адміністрація.