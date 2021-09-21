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Влада Судану заявила про запобігання спроби держперевороту

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Судан, Вівторок 21 вересня 2021 10:58
Влада Судану заявила про запобігання спроби держперевороту Фото: влада Судану заявила про запобігання спроби держперевороту (alarabiya.net)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Судану заявила, що в країні була зроблена спроба державного перевороту. Лідери групи, що спробувала влаштувати держпереворот, затримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

За даними видання, спробу держперевороту зробили понад 20 офіцерів бронетанкового корпусу.

Найближчим часом планується допит затриманих.

Нагадаємо, з серпня 2019 року Суданом керує перехідна військово-цивільна адміністрація.

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