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Власти Судана заявили о предотвращении попытки госпереворота

Новина українською →
Судан, Вторник 21 сентября 2021 10:58
Власти Судана заявили о предотвращении попытки госпереворота Фото: Власти Судана заявили о предотвращении попытки госпереворота (alarabiya.net)
Автор: Валерия Полищук

Власти Судана заявили, что в стране была предпринята попытка государственного переворота. Лидеры группы, попытавшейся устроить госпереворот, задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По данным издания, попытку госпереворота предприняло более 20 офицеров бронетанкового корпуса.

В ближайшее время планируется допрос задержанных.

Напомним, с августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.

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