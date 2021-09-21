Власти Судана заявили о предотвращении попытки госпереворота
Фото: Власти Судана заявили о предотвращении попытки госпереворота (alarabiya.net)
Власти Судана заявили, что в стране была предпринята попытка государственного переворота. Лидеры группы, попытавшейся устроить госпереворот, задержаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.
По данным издания, попытку госпереворота предприняло более 20 офицеров бронетанкового корпуса.
В ближайшее время планируется допрос задержанных.
لحظات إغلاق كبرى ام درمان القديم النيل الأبيض.#السودان pic.twitter.com/Hkcp3r8Ib0— Sudan News (@Sudan_tweet) September 21, 2021
Напомним, с августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.