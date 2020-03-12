Влада Шрі-Ланки посилила правила в'їзду в країну через коронавірус

всім туристам доведеться заздалегідь оформляти електронний дозвіл на в'їзд до країни. До 30 квітня поточного року ETA залишається безкоштовною.

12 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з Європи у зв'язку з поширенням коронавіруса. Однак американський президент зазначив, що дані заходи не будуть поширюватися на Великобританію.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавіруса у світі.