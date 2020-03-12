Власти Шри-Ланки ужесточают правила въезда в страну из-за коронавируса

всем туристам предстоит заранее оформлять электронное разрешение на въезд в страну. До 30 апреля текущего года ETA остается бесплатной.

12 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы в связи с распространением коронавируса. Однако американский президент отметил, что данные меры не будут распространяться на Великобританию.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.