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Влада Японії має намір повністю заборонити в'їзд іноземців у країну

Автор: Юлія Струк

Влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну. Це пов'язано з виявленими у світі мутаціями коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Відзначається, що уряд хоче призупинити навіть дію міграційних послаблень для бізнесменів.

Варто підкреслити, у Японії з 28 грудня і до кінця січня перестали видавати нові візи громадянам усіх країн і регіонів світу через виявлення нового штаму коронавірусу. Зараз країну можуть відвідувати тільки громадяни та іноземці, які постійно проживають тут і мають довгострокові візи.

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Однак вирішено призупинити і дію міграційних послаблень для бізнесменів з 11 країн і регіонів, з якими діють відповідні двосторонні угоди. Йдеться про Китай, Південну Корею, Таїланд, В'єтнам, Сінгапур, Малайзію.

Як писало РБК-Україна, в Японії раніше виявили новий варіант коронавірусу у чотирьох осіб. Його завезли з Бразилії.

Так, Японія раніше анонсувала з 7 січня режим надзвичайної ситуації у Токіо і трьох сусідніх префектурах Сайтама, Тіба і Канагава. Таке рішення влада ухвалила у через збільшення кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Японії вирішив заборонити в'їзд в країну іноземців. Обмеження триватиме мінімум до 31 січня.

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