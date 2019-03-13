Влада Нігерії повідомляє про загиблих при обваленні школи

За даними ЗМІ, жертвами обвалення стали п'ятеро учнів

Вследствие обрушения школы в Нигерии есть погибшие. Об этом сообщил губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод, передает агентство Reuters.

По его словам, были спасены около 25 человек, из которых некоторые уже погибли. При этом Амбод не уточнил количество жертв.

"Мы спасли около 25 человек, некоторые уже погибли", - рассказал он.

Представитель полиции сообщил изданию The Guardian, что жертвами обрушения стали пятеро учеников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии при обрушении здания со школой в городе Лагос под завалами могли оказаться более ста человек. Так, местное Агентство по чрезвычайным ситуациям информировало, что обрушилось трехэтажное здание, на верхнем этаже которого находилась школа.

Добавим также, в сети появилось видео с места обрушения здания.

Как писало РБК-Украина ранее, 6 февраля в районе Малтепе в Стамбуле обрушилось восьмиэтажное здание. В нем официально значилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Также в подвале дома располагалось ателье, в котором работали 25 человек.

Так, в результате обвала жилого дома в Стамбуле погиб 21 человек. Также отмечалось, что еще по меньшей мере 14 людей получили ранения.