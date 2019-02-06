У Стамбулі обрушилась шестиповерхова будівля

Фото: місце події (ntv.com.tr)

Про жертви або причини НП не повідомляється

У турецькому Стамбулі 6 лютого обрушилась шестиповерхова будівля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Повідомляється, що обвалення сталося в районі Малтепе. На місце події прибувають рятувальники і карети швидкої допомоги.

На даний момент про жертви або причини НП не повідомляється.

BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.

Major operation rescue underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp — News_Executive (@News_Executive) February 6, 2019

Нагадаємо, раніше в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від консульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.

19 січня у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути заміновано.

РБК-Україна писало, що в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.