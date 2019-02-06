ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Стамбулі обрушилась шестиповерхова будівля

Новини » Надзвичайні події    06.02.2019 - 15:38
У Стамбулі обрушилась шестиповерхова будівля
Фото: місце події (ntv.com.tr)

Про жертви або причини НП не повідомляється

У турецькому Стамбулі 6 лютого обрушилась шестиповерхова будівля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Повідомляється, що обвалення сталося в районі Малтепе. На місце події прибувають рятувальники і карети швидкої допомоги.

На даний момент про жертви або причини НП не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від консульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.

19 січня у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути заміновано.

РБК-Україна писало, що в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.

У Стамбулі пройшла акція в підтримку голодуючого депутата Ердоган звинуватив США в "мовчанні" у зв'язку з убивством саудівського журналіста
Новини України ТурцияСтамбул
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся