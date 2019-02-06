У Стамбулі обрушилась шестиповерхова будівля

Про жертви або причини НП не повідомляється
У турецькому Стамбулі 6 лютого обрушилась шестиповерхова будівля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.
Повідомляється, що обвалення сталося в районі Малтепе. На місце події прибувають рятувальники і карети швидкої допомоги.
На даний момент про жертви або причини НП не повідомляється.
BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.— News_Executive (@News_Executive) February 6, 2019
Major operation rescue underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp
Нагадаємо, раніше в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від консульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.
19 січня у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути заміновано.
РБК-Україна писало, що в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.