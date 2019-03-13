При обваленні будівлі в Нігерії більше сотні людей опинилися під завалами

У будівлі на верхньому поверсі знаходилася школа
У Нігерії при обваленні будівлі зі школою у місті Лагос під завалами могли опинитися більше ста людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Guardian.
Зокрема, місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій інформує, що обрушилося триповерхове приміщення, на верхньому поверсі якого знаходилася школа.
Зазначено, що влада поки не володіє інформацією про загиблих.
Газета The Guardian відзначає, що під завалами можуть знаходитися більше 100 чоловік.
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