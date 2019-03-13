При обваленні будівлі в Нігерії більше сотні людей опинилися під завалами

Фото: місце події (twitter.com/followlasg)

У будівлі на верхньому поверсі знаходилася школа

У Нігерії при обваленні будівлі зі школою у місті Лагос під завалами могли опинитися більше ста людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Guardian.

Зокрема, місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій інформує, що обрушилося триповерхове приміщення, на верхньому поверсі якого знаходилася школа.

Фото: обвал будівлі у Нігерії

Зазначено, що влада поки не володіє інформацією про загиблих.

Газета The Guardian відзначає, що під завалами можуть знаходитися більше 100 чоловік.

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