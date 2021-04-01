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Стало відомо, чи допустять глядачів на Євробачення-2021

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 14:54
Стало відомо, чи допустять глядачів на Євробачення-2021 Фото: Євробачення-2021 (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Инна Собора

Організатори Євробачення-2021 заявили, що допустять глядачів в зал під час проведення пісенного конкурсу. Всі вони повинні будуть дотримуватися карантинних норм.

Про це повідомляється на сайті заходу.

Як відомо, конкурс відбудеться 18 та 22 травня у Роттердамі (Нідерланди).

"Ми розглянемо доступні зараз варіанти і оголосимо в найближчі тижні більш детальну інформацію про те, як ми можемо безпечно допустити публіку на місце проведення конкурсу, якщо ситуація дозволить. Здоров'я і безпека всіх, хто відвідає захід, залишається нашим головним пріоритетом", - заявили організатори.

Також вони додали, що всі делегації і артисти будуть дотримуватися строгого протоколу, і ні за яких обставин не будуть контактувати з потенційними членами аудиторії.

Нагадаємо, Євробачення 2021 відбудеться в цьому році, незважаючи на пандемію коронавіруса.

РБК-Україна писало, що група Go_A, яка буде представляти Україну, вийде на сцену в першому півфіналі 18 травня під номером 15.

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