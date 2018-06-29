Влада Китаю знімає обмеження на іноземні інвестиції

Обмеження будуть скасовувати поступово протягом 2021-2022 років

Влада Китаю оприлюднила документ, який свідчить про поступове спрощення можливостей для інвестування для іноземних інвесторів. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, обмеження для іноземних компаній в Китаї будуть скасовувати поступово протягом 2021-2022 років.

Нагадаємо, раніше видання CNN, посилаючись на високопоставлених чиновників в адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляло, що адміністрація вирішила не встановлювати обмеження щодо китайських прямих інвестицій у Штати. У Білому домі розраховують, що Конгрес США посилить діючий державний орган, який вирішує, чи загрожують корпоративні угоди національній безпеці.

При цьому раніше повідомлялося, що Адміністрація Трампа готується обмежити експорт американських технологій. Лідер США мав намір різко обмежити інвестиції Китаю у технологічну галузь США, щоб посилити контроль над експортом технологій і перешкодити реалізації програми Made in China 2025, метою якої є досягнення світового лідерства Китаю у ключових технологіях.