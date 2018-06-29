Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Влада Китаю знімає обмеження на іноземні інвестиції

НовиниЕкономіка    29.06.2018 - 22:41
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

Обмеження будуть скасовувати поступово протягом 2021-2022 років

Влада Китаю оприлюднила документ, який свідчить про поступове спрощення можливостей для інвестування для іноземних інвесторів. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, обмеження для іноземних компаній в Китаї будуть скасовувати поступово протягом 2021-2022 років.

Нагадаємо, раніше видання CNN, посилаючись на високопоставлених чиновників в адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляло, що адміністрація вирішила не встановлювати обмеження щодо китайських прямих інвестицій у Штати. У Білому домі розраховують, що Конгрес США посилить діючий державний орган, який вирішує, чи загрожують корпоративні угоди національній безпеці.

При цьому раніше повідомлялося, що Адміністрація Трампа готується обмежити експорт американських технологій. Лідер США мав намір різко обмежити інвестиції Китаю у технологічну галузь США, щоб посилити контроль над експортом технологій і перешкодити реалізації програми Made in China 2025, метою якої є досягнення світового лідерства Китаю у ключових технологіях.

РФ і Китай розробляють нову космічну зброю, - Defense One Трамп збирається посилити контроль інвестиційних угод
Теги публікації: Китай, Інвестиції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся