Власти Китая снимают ограничения на иностранные инвестиции

Ограничения будут отменять постепенно в течение 2021-2022 годов

Власти Китая обнародовали документ, который свидетельствует о постепенном упрощении возможностей для инвестирования для иностранных инвесторов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, ограничения для иностранных компаний в Китае будут отменять постепенно в течение 2021-2022 годов.

Напомним, ранее издание CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в администрации президента США Дональда Трампа, сообщало, что администрация решила не устанавливать ограничения в отношении китайских прямых инвестиций в Штаты. В Белом доме рассчитывают, что Конгресс США усилит действующий государственный орган, который решает, угрожают ли корпоративные соглашения национальной безопасности.

При этом ранее сообщалось, что Администрация Трампа готовится ограничить экспорт американских технологий. Лидер США намеревался резко ограничить инвестиции Китая в технологическую отрасль США, чтобы усилить контроль над экспортом технологий и помешать реализации программы Made in China 2025, целью которой является достижение мирового лидерства Китая в ключевых технологиях.