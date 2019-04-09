Влада Китаю запропонувала заборонити майнінг криптовалют

Державний комітет з розвитку і реформ Китаю розглядає можливість заборони майнінгу криптовалют в країні. Про це йдеться в опублікованій чернетці оновленого списку галузей, які КНР хоче підтримати, обмежити або заборонити, передає РБК-Україна з посиланням на сайт комітету.

Зокрема, серед 450 напрямків діяльності, які не відповідають законодавству, не є безпечними або загрожують довкіллю, комітет вказав і майнінг криптовалют.

Урядова газета Securities Times зазначає, що в документі щодо майнінгу не передбачений перехідний період: це означає, що діяльність буде заборонена, як тільки документ набуде чинності, пише агентство. Громадське обговорення проекту триватиме до 7 травня.

Нагадаємо, раніше Мінекономрозвитку оприлюднило проект розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів".

Міністерство фінансів створило з 16 жовтня 2018 робочу групу для вироблення позицій з проблемних питань оподаткування операцій з криптовалютами.