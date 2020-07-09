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Катастрофа МАУ під Тегераном: Іран заявив про готовність почати переговори з Україною

Тегеран, Іран, Четвер 09 липня 2020 оновлено 02:34
Катастрофа МАУ під Тегераном: Іран заявив про готовність почати переговори з Україною
Фото: катастрофа літака МАУ (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Тегеран очікує дату, яку запропонує українська сторона

Іран з 20 липня готовий розпочати двосторонні переговори з Україною щодо катастрофи рейсу МАУ, збитого іранськими ППО. Офіційний Тегеран очікує дату, яку запропонує українська сторона.

Про це повідомляє "ZN.ua".

Іранська влада стверджує, що завжди була готова співпрацювати з Україною.

"У зв’язку з цим іранська сторона заявила про готовність розпочати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, і зараз ми чекаємо на дату, запропоновану українською стороною, - йдеться в повідомленні.

Більш того, Іран запевняє, що реагував на всі звернення України, і саме Україна не відповідала на ноти Ірану.

"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів, керуючись чинними нормами міжнародного права, пов'язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені Україні протягом минулих місяців, проте досі це залишилися без відповіді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року під час зльоту поблизу аеропорту Тегерана. Жертвами авіакатастрофи стали 176 осіб.

Сьогодні в МЗС України заявили, що Іран не готовий прийняти пропозицію України про переговори щодо компенсації за збитий літак авіакомпанії МАУ.

Раніше Іран зобов'язався до 20 липня передати "чорні ящики" зі збитого українського літака Франції.

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