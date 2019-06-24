Влада Грузії погодилася на вибори за пропорційною системою

На тлі протестів у Грузії влада країни погодилася на те, щоб парламентські вибори в Грузії 2020 року пройшли за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі. Про це заявив у прямому ефірі грузинських телеканалів глава правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, передає "Ехо Кавказу".

Іванішвілі розповів, що правляча команда у зв'язку з викликами, що стоять перед країною і грузинським суспільством, вирішила провести "масштабну реформу виборчого законодавства".

"Вибори в парламент в 2020 році вже пройдуть за пропорційною системою в умовах нульового виборчого бар'єру. Незважаючи на те, що мажоритарна виборча система прийнята в багатьох країнах світу, ми прийняли рішення відмовитися від неї і перейти на пропорційну систему", - зазначив він.

Підкреслимо, перехід на пропорційну систему виборів був однією з вимог учасників акції протесту, яка вже декілька днів проходить у центрі Тбілісі біля будівлі парламенту. При цьому про необхідність реформи виборчого законодавства в країні говорить і опозиція.

Так, вранці в понеділок представники "Грузинської мрії" зібралися у головному офісі, щоб на засіданні політради обговорити процеси, що проходять у країні. Потім відбулося засідання парламентської більшості в розширеному форматі.

Варто відзначити, на засіданні також був присутній колишній спікер парламенту Іраклій Кобахідзе, який пішов у відставку після силового розгону акції протесту в центрі Тбілісі в ніч на 20 червня.

Нагадаємо, 23 червня у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі поновилися акції протесту. Підкреслимо, протести в грузинській столиці почалися 20 червня 2019 року, після того, як російський політик виступив у парламенті країни. Активісти 21 і 22 червня знову виходили на мітинги під будівлю парламенту і висували свої вимоги владі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в лікарнях Тбілісі залишаються майже 30 постраждалих. Стан здоров'я більшості постраждалих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, в основному задовільний.