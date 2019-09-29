У Гонконзі в ході заворушень затримали більше 100 осіб

Фото: протести в Гонконзі (france24.com)

Внаслідок сутичок між протестувальниками і поліцією постраждали 25 осіб

В Гонконзі поліція в ході супроводжувалися заворушеннями антиурядових демонстрацій затримала понад 100 осіб. Про це повідомила газета South China Morning Post.

За її даними, після сутичок між мітингувальниками і співробітниками гонконгських сил безпеки 25 осіб були госпіталізовані з пораненнями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Гонконзі в неділю, 29 вересня, проходять антиурядові протести, поліцейські відкрили стрілянину в повітря бойовими патронами. Повідомлялося, що офіцер під прикриттям вистрілив у повітря біля майданчика Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай, близько 5:45 вечора, але мета, за даними видання, залишається неясною. Пізніше джерело підтвердило, що в інциденті зі стріляниною перебували чотири співробітники місцевої поліції під прикриттям.

Поліцейські зазнали "жорстоким нападам з боку демонстрантів“, перш ніж вистрілити в повітря. Також повідомляється, що з боку поліції по протестувальниках двічі був випущений сльозогінний газ.

Крім того, в Гонконзі поліція розігнала демонстрантів, які збиралися провести глобальний "мітинг проти тоталітаризму". Демонстранти вигукували антиурядові гасла в торговому центрі "Нові території", коли їх противники, маніфестанти, які підтримують Китай, співали китайський гімн на Піку Вікторії.