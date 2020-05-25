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Lufthansa отримає фінансову допомогу від Німеччини, - Reuters

Новини » В світі     25.05.2020 - 15:19
Lufthansa отримає фінансову допомогу від Німеччини, - Reuters
Фото: літак компанії Lufthansa (twitter.com/lufthansa)

Раніше авіакомпанія перестала виплачувати дивіденди інвесторам через фінансові втрати, викликані пандемією

Авіакомпанія Lufthansa та уряд Німеччини домовилися про рятувальний пакет фінансової допомоги, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. Раніше компанія перестала виплачувати дивіденди своїм інвесторам за 2019 рік через важку фінансову ситуацію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Уряд Німеччини та керівництво флагманського авіаперевізника Lufthansa, який сильно постраждав від пандемії коронавірусу, досягли угоди про державну допомогу на мільярди євро", - повідомило джерело агентства.

Зазначається, що угода ще не затверджена керівним комітетом фонду, який займається цим питанням.

При цьому ані в компанії, ані в уряді Німеччини цю інформацію поки не коментують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угода про допомогу на 10 мільярдів Lufthansa дасть Німеччині 25,1% акцій авіакомпанії, а також представництво в наглядовій раді.

Як повідомляло РБК-Україна, Lufthansa очікує, що у зв'язку з пандемією коронавірусу більше чверті літаків компанії не будуть використовуватися до кінця 2022 року.

Раніше авіакомпанія підтвердила відновлення польотів в Україну.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України авиаLufthansa
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