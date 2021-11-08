Ізраїль почав евакуювати сім'ї своїх дипломатів з Ефіопії . Як відомо, там активізувалися військові дії, через що введено режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про початок евакуації сімей своїх дипломатів, дислокованих в африканській країні. Офіційний представник МЗС Ізраїлю Ліор Хайят повідомив, що самі дипломати продовжать роботу в посольстві в Аддіс-Абебі.

Також ізраїльтянам рекомендують скасувати всі поїздки в цю країну, а тим, хто вже знаходяться там, радять негайно виїхати.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог закликав до якнайшвидшого виселення всіх залишилися ефіопських євреїв, які очікують імміграції в Ізраїль з Ефіопії.

"Тисячі людей все ще чекають, щоб здійснити алію в Ізраїль. Деяким з них загрожує небезпека і вони знаходяться в тривожній ситуації. Ми повинні діяти, щоб швидко доставити їх в Ізраїль", - заявив він.