Влада Чорногорії з завтрашнього дня пом'якшує протиепідеміологічні заходи

МОЗ Чорногорії з завтрашнього дня пом'якшує обмежувальні заходи , діючі в країні. До 20 травня знімається заборона на міжміське сполучення і скасовується комендантська година.

Про це міністерство охорони здоров'я Чорногорії повідомило в Twitter .

"У зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в Чорногорії з середи, 12 травня, до четверга, 20 травня, будуть діяти нові, пом'якшені заходи", - уточнюється в повідомленні відомства.

На всій території країни повністю скасовується комендантська година, що діяла з півночі до 5 ранку, а також заборона на міжміське сполучення.

У МОЗ Чорногорії закликали всіх громадян і гостей країни дотримуватися приписаних заходів безпеки також у відомстві зазначили, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації заборона на міжміське сполучення буде негайно відновлений, а в містах повернуть комендантську годину.