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Влада Чорногорії з завтрашнього дня пом'якшує протиепідеміологічні заходи

Автор: РБК-Україна

МОЗ Чорногорії з завтрашнього дня пом'якшує обмежувальні заходи, діючі в країні. До 20 травня знімається заборона на міжміське сполучення і скасовується комендантська година.

Про це міністерство охорони здоров'я Чорногорії повідомило в Twitter.

"У зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в Чорногорії з середи, 12 травня, до четверга, 20 травня, будуть діяти нові, пом'якшені заходи", - уточнюється в повідомленні відомства.

На всій території країни повністю скасовується комендантська година, що діяла з півночі до 5 ранку, а також заборона на міжміське сполучення.

У МОЗ Чорногорії закликали всіх громадян і гостей країни дотримуватися приписаних заходів безпеки також у відомстві зазначили, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації заборона на міжміське сполучення буде негайно відновлений, а в містах повернуть комендантську годину.

Нагадаємо, з кінця квітня Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

Раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни.

Як писало РБК-Україна, країни Європейського Союзу підтримали проєкт введення в ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проєкт запропонувала Єврокомісія.

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