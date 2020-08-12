Влада Бреста підтвердила залучення військових для стримування протестів

Влада Бреста підтвердила, що використовувала підрозділ 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади для стримування протестів. При цьому військові використовувалися виключно для оточення тих районів, де вже був наведений порядок.

Про це повідомив начальник Управління внутрішніх справ Брестовского обласного виконкому Олександр Астрейко, передає Sputnik.by.

"Підрозділи 38-ї бригади використовувалися тільки в рамках оточення тих ділянок, на яких вже був наведений порядок і для того, щоб не дати іншим правопорушників туди повернутися і знову проводити якісь дії", - заявив Астрейко.

За його словами, в результаті зіткнень в Бресті близько 300 осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності. При цьому точна кількість затриманих не повідомили, пославшись, що ще триває перевірка.

Нагадаємо, раніше у МВС Білорусі повідомили, що силовикам довелося відкрити вогонь на поразка в Бресті під час протестів, так як на них напали група агресивно налаштованих громадян з арматурою; в результаті одна людина отримала поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч з 11 на 12 серпня в Білорусі були зафіксовані протести в 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

За даними білоруського МВС, у сутичках за вчора постраждали понад 50 людей, 14 співробітників міліції і військових отримали ушкодження середньої тяжкості.