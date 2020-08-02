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У Берліні зросла кількість поліцейських, які постраждали під час мітингу

Берлін, Неділя 02 серпня 2020 18:33
У Берліні зросла кількість поліцейських, які постраждали під час мітингу
Фото: німецькі поліцейські (flickr.com/notanyron)
Автор: РБК-Україна

Троє офіцерів були госпіталізовані

У Берліні зросла кількість постраждалих поліцейських під час мітингу проти карантинних заходів. За останніми даними, постраждали 45 співробітників правоохоронних органів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"На цей момент постраждалими числяться 45 співробітників правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Троє офіцерів були госпіталізовані.

При цьому наголошується, що під час акції затримали в цілому 133 людини.

Нагадаємо, 1 серпня в Берліні пройшла акція протесту проти карантинних заходів, на мітинг вийшли понад тисячу людей.

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