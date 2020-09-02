Влада Білорусі роз'яснила держапарату позицію по захисту конституційного ладу

Фото: Конституція Білорусі (reform by​)

Уряд Білорусі розіслав главам міністерств, державних організацій і підприємств "конституційно-праву позицію по захисту конституційного ладу". У документі зазначається, що перегляд виборів є неконституційним, а також роз'яснюється відповідальність за спробу зміни конституційного ладу.

Про це повідомляє TUT.BY.

Даний документ був прийнятий Конституційним судом 25 серпня. У ньому зазначено, що 9 серпня білоруський народ обрав президентом Олександра Лукашенка, при цьому "демократичність і легітимність виборів підтверджується дотриманням принципів і норм Конституції".

Також йдеться, що Конституція не передбачає можливості створення організацій, які можуть переглядати підсумки виборів. Створення координаційної ради, яка "визначила своєю метою перегляд виборів президента", є неконституційним. Також в суді додали, що "будь-які дії по зміні конституційного ладу і досягнення державної влади насильницькими методами... караються законом".

"В даний час дотримання режиму конституційної законності є безумовною і необхідною умовою діяльності всіх суб'єктів суспільно-політичних відносин і громадян країни з метою забезпечення протидії будь-якого деструктивного впливу на стабільність і суверенітет держави, громадянський мир і злагода у суспільстві, стабільність конституційного ладу", - вважають в КС

Нагадаємо, 15 серпня штаб кандидата в президенти Світлани Тіхановської почав формування координаційної ради. Вона покликана обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу ради увійшли близько ста чоловік.

При цьому, проти координаційної ради Білорусі порушили кримінальну справу за статтею "захоплення влади".

Також РБК-Україна писало, що Конституційний суд Білорусі визнав створення координаційної ради неконституційним.