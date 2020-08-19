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Влада Білорусі підтвердила смерть третього учасника протестів

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 13:42
Влада Білорусі підтвердила смерть третього учасника протестів
Фото: протести в Білорусі (t me belteanews)
Автор: РБК-Україна

Смерть Геннадія Шутова офіційно підтвердили

Міністерство охорони здоров'я Білорусі підтверджує смерть третього учасника протестів. Напередодні його стан різко погіршився.

Про це йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

Зокрема, міністерство підтвердило, що Геннадій Шутов помер 19 серпня.

"13 серпня він був переведений у важкому стані на лікування з Брестської обласної лікарні швидкої медичної допомоги в госпіталь Міністерства оборони. На жаль, увечері 18 серпня, сталося різке погіршення стану, і, не дивлячись на всі зусилля лікарів, врятувати пацієнта не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Шутов отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня під час протестів у Бресті. Імовірно, у нього стріляли силовики.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі тривають масові страйки, а силовики знову розганяють протестувальників.

Крім того, були затримані кілька учасників сьогоднішнього протесту біля прохідної Мінського тракторного заводу; серед протестувальників були і працівники заводу, яких звільнили за підтримку страйку.

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