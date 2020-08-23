ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Влада Білорусі побоюється, що дії силовиків можуть назвати "геноцидом"

Гродно, Неділя 23 серпня 2020 01:09
Влада Білорусі побоюється, що дії силовиків можуть назвати "геноцидом"
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Побиття мітингувальників можуть використовувати як привід для зміни політичного курсу

Політичний курс Білорусі може бути змінений зовнішніми силами, які використовують як привід для цього дії силовиків на акціях протесту. Робота силовиків може бути представлена опонентами Олександра Лукашенка як "геноцид власного народу".

Відповідну заяву зробив міністр оборони Білорусі Віктор Хрінин на нараді з Лукашенком в Гродно, передає EaDaily.

На його думку, робота силовиків може бути представлена опонентами режиму Лукашенка як геноцид власного народу і використана як привід для зміни політичного курсу Білорусії силовим шляхом.

Такий сценарій можливий в першу чергу із застосуванням частин і підрозділів високої готовності, розгорнутих в безпосередній близькості від державного кордону, переконаний міністр.

Для забезпечення авіаційної підтримки їх дій можуть бути застосовані 18 винищувачів F-16 Військово-повітряних сил Сполучених Штатів, нещодавно перекинутих з Німеччини на авіаційну базу Ласк в Польщі.

Нагадаємо, у Білорусі вже понад 10 днів поспіль тривають акції протесту через результати президентських виборів. Лукашенко постійно говорить про те, що криза в Білорусі підтримується країнами Заходу, в тому числі Литвою і Польщею.

Сьогодні Лукашенко навів основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся