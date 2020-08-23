Влада Білорусі побоюється, що дії силовиків можуть назвати "геноцидом"

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Побиття мітингувальників можуть використовувати як привід для зміни політичного курсу

Політичний курс Білорусі може бути змінений зовнішніми силами, які використовують як привід для цього дії силовиків на акціях протесту. Робота силовиків може бути представлена опонентами Олександра Лукашенка як "геноцид власного народу".

Відповідну заяву зробив міністр оборони Білорусі Віктор Хрінин на нараді з Лукашенком в Гродно, передає EaDaily.

На його думку, робота силовиків може бути представлена опонентами режиму Лукашенка як геноцид власного народу і використана як привід для зміни політичного курсу Білорусії силовим шляхом.

Такий сценарій можливий в першу чергу із застосуванням частин і підрозділів високої готовності, розгорнутих в безпосередній близькості від державного кордону, переконаний міністр.

Для забезпечення авіаційної підтримки їх дій можуть бути застосовані 18 винищувачів F-16 Військово-повітряних сил Сполучених Штатів, нещодавно перекинутих з Німеччини на авіаційну базу Ласк в Польщі.

Нагадаємо, у Білорусі вже понад 10 днів поспіль тривають акції протесту через результати президентських виборів. Лукашенко постійно говорить про те, що криза в Білорусі підтримується країнами Заходу, в тому числі Литвою і Польщею.

Сьогодні Лукашенко навів основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.