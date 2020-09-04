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Влада Білорусі звинуватила Україну в "підігріванні деструктивних сил"

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін вважає, що керівництво України "підігріває деструктивні сили" для зміни влади в країні. Крім України, до цього нібито причетні Польща, Литва і Чехія.

Про це він заявив на засіданні Ради міністрів оборони країн-учасниць СНД, передає Міноборони Білорусі.

Повідомляється, що в своєму виступі Хренін заявив, що події в Білорусі є прикладом загострення протиріч між державами і військово-політичними блоками.

"Різні деструктивні сили, що підігріваються керівництвом таких держав як Польща, Литва, Чехія та Україна, вдавалися до спроб неконституційної зміни влади", - заявив він.

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Він також зазначив, що "певні сили на Заході" після невдачі провести кольорову революцію в Білорусі нібито перейшли до методів ведення гібридної війни.

"Ми змушені виробляти відповідні заходи військового характеру, що і було продемонстровано нами в ході планових заходів бойової підготовки, які проведені в безпосередній близькості біля кордонів з НАТО в серпні цього року", - додав Хренін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Україні нібито підготували сотні екстремістів для дестабілізації ситуації в Білорусі.

Крім того, керівництво Білорусі періодично виступає з подібними звинуваченнями на адресу України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у відповідь на недружні заяви Київ може зважитися на жорсткі кроки.

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