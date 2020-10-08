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Влада Вірменії посилила умови воєнного стану

Автор: Инна Собора

Влада Вірменії посилила умови чинного в країні воєнного стану. Відповідне рішення прийняв уряд країни 8 жовтня.

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Про це повідомляє Armenia today.

Згідно з цим рішенням, забороняються публікації, що критикують, спростовують дії державних органів та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення режиму воєнного стану та державної безпеки, а також ставлять під сумнів ефективність наведених нижче дій або знецінюються їх.

Також забороняється пропаганда проти обороноздатності і безпеки Вірменії та Арцаха, в тому числі публікація повідомлень, що ставлять під сумнів обороноздатність республік.

Контроль за дотриманням зазначених правил доручено поліції Вірменії.

Нагадаємо, в неділю, 27 вересня, уряд Вірменії через ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі ввів в країні воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію резерву.

Як відомо, 27 вересня вранці на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії.

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