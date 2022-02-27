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У перемогу України у війні з Росією вірить майже дві третини українців, - опитування

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 19:46
У перемогу України у війні з Росією вірить майже дві третини українців, - опитування Фото: у перемогу над Росією вірить майже дві третини українців (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У перемогу України у війні з Росією вірить майже дві третини українців. Дії президента Володимира Зеленського підтримує понад 90% учасників опитування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологів, 70% опитаних українців впевнені в перемозі України над Росією. Не впевнені-16%, ще 15% учасників опитування вагалися з відповіддю.

Найвищий рівень впевненості в здатності Збройних сил України відбити напад російських окупантів на Заході і в центрі - 75% і 78%. Трохи нижче - на півдні і сході-64% і 66% відповідно.

"Рівень віри у власні збройні сили за останній тиждень суттєво зріс. У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв", - зазначили соціологи.

Дії Зеленського в умовах війни з Росією підтримує 91% українців. Не підтримують-6%, не змогли відповісти-3%.

Нагадаємо, за даними телеканалу CNN, на четвертий день нападу на Україну Путін використовував дві третини бойової потужності Росії.

Війна Росії проти України триває четвертий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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