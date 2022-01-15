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Влада зосереджена на арешті Порошенка більше, аніж на загрозі з боку РФ, - Більдт

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Субота 15 січня 2022 19:23
Влада зосереджена на арешті Порошенка більше, аніж на загрозі з боку РФ, - Більдт Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт стурбований зосередженням української влади на арешті п’ятого президента України й лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка більше, аніж на об’єднанні країни проти російської загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Більдта у Twitter.

"Я зараз їду додому з Києва. Я глибоко стурбований, що президент Зеленський більше зосереджений на арешті політичного опонента - нині лідера опозиції Петра Порошенка - ніж на об’єднанні своєї країни проти російської загрози", - написав Більдт.


Нагадаємо, Порошенко підозрюється в держзраді і сприянню терористичним організаціям "ЛДНР". Слідство вважає, що він на посаді президента у 2014-2015 роках у змові з іншими чиновниками забезпечував фінансування "ЛДНР" за контрабандні поставки вугілля з окупованого Донбасу.

У Державне бюро розслідувань сподівається, що колишній президент Петро Порошенко самостійно з'явиться на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Очікується, що він повернеться до України 17 січня.

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