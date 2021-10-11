Влада системно переслідує Порошенка, - генерал СБУ

"Ми давно акумулюємо інформацію про наміри влади використати правоохоронний блок для кримінального переслідування п’ятого президента України як лідера найбільшого опозиційного об’єднання держави", - говорить Кононенко.

Він повідомив, що наразі щонайменше в двох кримінальних провадженнях відбувається фальсифікація матеріалів з метою оголошення Петру Порошенку підозри у скоєнні злочину.

"В Україні відбувається протиправне переслідування опозиції з метою її знищення та узурпації влади. При цьому, за нашою інформацією, влада сама не вірить в реалізацію власних задумів у контексті кримінальних переслідувань, і її основною метою є дискредитація лідерів опозиції та виправдання власних дій. Цим брифінгом ми нівелюємо їй таку можливість", - констатує генерал СБУ. - Я радив би тим керівникам, котрі надають своїм підлеглим незаконні вказівки, добре подумати перед тим, як штовхати їх на злочин, тому що потім ці ж підлеглі не будуть вас покривати, а дадуть відверті покази щодо організації фальсифікацій".

За його словами, відповіддю на позазаконні дії влади буде документування її протиправних дій, ініціювання їх розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності.