Влада керує правоохоронною системою в ручному режимі, - адвокати Порошенка

Влада в ручному режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти п'ятого президента Петра Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції "Слуга народу" Юрченка.

Про це заявили адвокати Петра Порошенка.

"Вже більше як рік всі практично ресурси ДБР як державного органу сконцентровані на здійсненні політичних переслідувань Петра Порошенка. Всі ці на сьогодні вже десятки так званих кримінальних проваджень, фейкових, які не мають під собою жодного правового підґрунтя, продовжують розслідуватися виключно з метою тиску на опозицію, тиску на Петра Порошенка", - заявив адвокат Ігор Головань.

На його думку, влада намагається сформувати правоохоронну систему за російськими лекалами, коли силові структури виконують чіткі політичні замовлення вищого керівництва держави.

Своєю чергою, інший адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що заяви першого заступника директора ДБР, колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова про наміри конфіскувати картини з родинної колекції Порошенків свідомо вводять суспільство в оману.

"Коли картини були завезені в Україну, все чітко задекларовано і є документи в ДБР. Ми вважаємо, що Бабіков вводить вас в оману. Він безумовно вважає, що частина людей йому віритиме. Він вважає, що частині людей це сподобається, сподобається чути, як керівник ДБР каже, що в Порошенка можуть щось конфіскувати. Напевно будуть люди, які в це повірять і яким це сподобається, але важливо розуміти, що це неправда", - наголосив Новіков.

За його словами, відповідно до судових рішень і до рішень апеляційного суду вже було встановлено факт незаконного штурму й обшуку музею Гончара, а також факт незаконність арешту колекції картин, що належать подружжю Порошенків.

"Однак люди, які були причетні до цього злочину, не були притягнуті до відповідальності. Натомість ДБР спільно з одіозним Печерським судом, що є незаконно, повторно арештувало ці картини. Але я думаю що доля цього повторного арешту буде така ж сама як і доля минулого", - переконаний Головань.

Адвокат також додав, що справи, сфабриковані проти Порошенка, зрештою закриваються за відсутністю події злочину. Однак силовики продовжують витрачати на переслідування п’ятого президента мільйони гривень платників податків, або "догодити замовникам з вулиці Банкової".

"Закривалися вони за відсутністю події злочину, були зібрані докази того, що жодної події злочину не було. Скасування постанов про закриття кримінальних проваджень - чомусь Печерським судом міста Києва, хоча ці провадження мав би розглядати Шевченківський суд", - резюмує Головань.

Нагадаємо, раніше адвокати Порошенка заявили, що проти п'ятого президента України відкрили 15 нових проваджень. За їх словами, усі вони "сфабриковані".