Якщо влада підвищить податки для експортних галузей, економіка втратить мільярди, - економіст

В умовах падіння світових цін на сировину влада не повинна посилювати податковий тиск на експортерів, адже негативні наслідки відчує вся економіка країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал економіста Бориса Кушнірука в блозі на Liga.net .

Економіст нагадав, що світові ціни на сировину зростали з минулого року, що було наслідком вливання значної частини коштів в економіку після локдаунів. Проте цей сприятливий для вітчизняних експортерів період вже закінчився - наразі ціни на основні експортні позиції українських виробників знижуються.

"Потрібно усвідомлювати, що оскільки нинішнє зростання цін на сировинну продукцію не було викликане структурними змінами провідних економік, зміною технологій, то падіння сировинних цін - це лише питанням часу", - зазначив Кушнірук.

Він звернув увагу, що на ринках гірничо-металургійної продукції падіння цін вже почалося. Так ціни на залізну руду впали на 35% від пікових показників (221 дол/т), станом на 07.07.2021 - до 144 дол/т вже 01.09.2021. Почалося також зниження цін на металопродукцію. Наприклад, арматура на світових ринках за серпень подешевшала на 7%. Також на зовнішніх ринках дешевшають ціни ще на одну важливу українську експортну продукцію - кукурудзу.

"Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в червні скоротили імпорт залізної руди на 12%, в липні імпорт був скорочений на 21,4%. Ціни продовжать падати", - написав Кушнірук.

Окрім того, економіст зазначив, що аналітики Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди, що також сприятиме падінню цін на неї.

"Якщо у 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувалася в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch у період з 2021 по 2025 рік темпи зростання видобутку складуть у середньому 3,6%. Це вказує на довгострокову тенденцію зростання пропозиції і відповідно падіння ціни на залізну руду. Враховуючи це, разом з нею, буде знижуватися і ціна металопродукції, тому що руда є важливою складовою її собівартості", - наголосив Кушнірук.

На його думку, українській владі варто враховувати ці тенденції і відмовитись від ідеї посилити податковий тиск на підприємства ГМК, які є ключовими джерелами надходження валюти в країну.

"Влада, замість того, щоби сприяти зростанню попиту на металургійну продукцію у межах країни, у першу чергу у сфері важкого машинобудування та будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури, своїми руками підриває становище базової для економіки країни галузі - ГМК. При цьому здорожуючи все виробництво, де використовуються значні обсяги металургійної продукції, починаючи від будівництво житла та дорожньої інфраструктури, і закінчуючи машинобудуванням!" - зазначив Кушнірук.