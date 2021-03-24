Влада поставить під удар майбутнє України в ЄС, якщо не припинить імпорт струму з БілАЕС, - нардеп

Якщо влада не відреагує на заклик Литви припинити імпорт струму з Білоруської АЕС , це буде означати, що Україна відмовляється від стратегічного партнерства в Європі на користь зближення з країною-агресором Російською Федерацією.

Про це заявила голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "Україна 24".

"Якщо ми адекватно не зреагуємо на заклик президента Литви, це буде означати, що Україна все-таки попри свої гасла розвертає свій корабель в бік Російської Федерації, а не в бік Європи й не в бік наших стратегічних партнерів, як Литви", - заявила вона.

На її думку, інтеграція України до Європейського союзу несумісна з купівлями струму у Росії, в тому числі зі збудованої силами РФ атомної електростанції в Білорусі.

"Ми повинні, якщо розраховуємо на своїх друзів і якщо плануємо дійсно інтегруватися в Європейський союз, відмовитися від цих поставок електроенергії з російської білоруської АЕС і з Росії безпосередньо", - додала нардеп.

Вона також наголосила, що уряд і депутати монобільшості під тиском лобістів російського струму не поспішають виправити свою помилку і заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Нагадаємо,18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду.

Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Як відомо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.