Влада хоче відволікти увагу народу від зростання тарифів фейковим шоу про олігархів, - нардеп

"Я вважаю, що "Слуги народу", влада, запустивши сценарій такого фейкового закону про олігархів насправді хоче тільки одного - тиші в медіа, свого вихваляння і ні в якому разі, щоб люди, виборці, наші громадяни не бачили тих сюжетів, які є на незалежних зараз телеканалах, про реальне життя, про реальні проблеми", - заявив нардеп.

Наливайченко зазначив, що влада намагається поспіхом прийняти законопроект №5599 перед початком опалювального сезону, який загострить проблему тарифів.

"Квапляться, тому що тарифи піднімають, квапляться, тому що зима на порозі. Зростання тарифів - ясно, що всі незалежні телеканали показують це і будуть показувати. І саме цим я пояснюю, чому влада, замість того, щоб вирішувати актуальні питання для людей, запустила кіно з цим так званим законом про олігархів", - підсумував Наливайченко.