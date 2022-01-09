ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Влада має зосередитися на загрозі вторгнення РФ, а не на переслідуванні Порошенка, - експерт

Новость на русском →
Київ, Неділя 09 січня 2022 14:37
Влада має зосередитися на загрозі вторгнення РФ, а не на переслідуванні Порошенка, - експерт Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Замість того, аби зосередитися на загрозі російського вторгнення, влада України займається внутрішніми переслідуваннями.

Про це заявив старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд у Twitter.

"Влада переслідує найбільшого іноземного інвестора Arcelor-Mittal та колишнього президента Порошенка за дурниці в цей критичний час. Краще будьте серйозні з тисячами російських танків на вашому кордоні", - закликав Аслунд.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва заарештував все майно Порошенка у справі про державну зраду та пособництво терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Після цього його захист поширив інформацію про те, що нібито були арештовані активи двох телеканалів.

Нагадаємо, Раніше заступниця директора Atlantic Council Мелінда Харінг назвала вибірковим правосуддям рішення Печерського райсуду про арешт лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Подробиці цієї справи читайте в матеріалі "Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і причому тут Медведчук".

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані