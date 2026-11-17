Украина потребует от 18 до 24 месяцев, чтобы создать собственные средства против баллистики. Тем временем Россия наращивает производство ракет, а впереди тяжелейшая военная зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Швеции Пола Йонсона, которого цитирует Радио Свобода.

Швеция входит в так называемую антибаллистическую коалицию. Свою оценку он объяснил ракетной угрозой России.

"Нам нужны дополнительные альтернативы для противодействия угрозе баллистических ракет. Россия смогла нарастить их производство, в частности благодаря получению более совершенных двигателей. Поэтому мы также должны усиливать нашу противовоздушную оборону", - заявил Йонсон журналистам в Брюсселе.

Именно поэтому, считает министр, Украину ждет тяжелая военная зима. Сегодня министры обороны государств ЕС обсудят, как усилить украинскую ПВО.

Что Швеция уже делает для ПВО Украины

Отдельно Йонсон назвал главный инструмент помощи.

"Важнейший инструмент - пакеты PURL. Швеция уже приняла участие в пяти пакетах PURL на общую сумму более пяти миллиардов. И мы готовы делать больше… По информации, которую мы получили от Украины, американцы выполняют поставки в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках пакетов PURL", - отметил Йонсон.

Когда Украина рассчитывает на собственную антибаллистику

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже этой зимой Украина рассчитывает опробовать новую антибаллистическую систему FREYJA. Ее разрабатывают вместе с европейскими партнерами.

В начале августа Зеленский говорил, что в Украине уже есть научная база и необходимы компетенции для антибаллистической программы. В 2026-2027 годах страна рассчитывает добиться "нужных результатов" в создании собственной баллистики и новой антибаллистической системы.

В июле Украина объявила, что вместе с девятью партнерами создает антибаллистическую коалицию. Декларацию утвердили 13 июля во время саммита "Коалиции желающих" в Париже.

"Столкнувшись с угрозой баллистических ракет, мы делаем четкий выбор: защитить Украину, укрепить нашу коллективную безопасность и построить европейскую оборону. С запуском Антибалистической коалиции мы усиливаем возможности, необходимые Европе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В то же время в Украине не хватает ракет-перехватчиков к системам Patriot. Это единственная установка в стране, которая способна эффективно сбивать летящие баллистической и квазибаллистической траекторией ракеты "Искандер-М", "Кинжал" и "Циркон". Поэтому эффективность противодействия таким ракетам снижается.

Напомним, 30 октября Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 миллиарда долларов, а деньги дают европейские партнеры.

Но, по данным медиа, ракеты поступят только после 2030 года.