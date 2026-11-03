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Собственный модем 5G и Wi-Fi 7: какие технологии Apple готовит для новых iPad

10:03 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Apple выпустит три новые модели iPad (изображение: РБК-Украина)

В 2027 году Apple готовится выпустить три новых модели планшетов iPad. Обновление охватит всю линейку устройств, включая базовый iPad, субфлагман iPad Air и флагманский iPad Pro.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Искусственный интеллект в базовом iPad и новые модули связи

Базовый iPad получит более мощный процессор A19 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит ему поддерживать Apple Intelligence. Это станет существенным обновлением доступного планшета Apple.

Также в базовую модель интегрируют новые фирменные компоненты:

  • беспроводной чип N1 для поддержания нового стандарта Wi-Fi 7;
  • собственный модем C1X для работы в сетях 5G sub-6GHz;
  • оптимизированные алгоритмы энергопотребления для более длительной автономности.

В то же время, модель iPad Air получит OLED-дисплей, который сравнит качество изображения с недавно выпущенным iPad mini, а также плановое обновление процессора.

Читайте больше: Самое большое обновление в истории: Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном

Охлаждение для iPad Pro и перспективы

Флагманский iPad Pro перейдет с процессора M5 на более новый чип M6 или M7. Для борьбы с высоким тепловыделением при сложных вычислениях и задачах искусственного интеллекта корпус устройства впервые оснастят специальной испарительной камерой.

Аналитики отмечают, что новым планшетам придется бороться за внимание покупателей в более сложных условиях. На рынок оказывают влияние как сложный смартфон iPhone Duo и новый сенсорный MacBook Pro, так и домашний умный экран HomeView.

Со всем тем, с объемом продаж около 60 миллионов устройств в год, линейка iPad все еще остается одним из самых важных продуктов Apple.

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