Собственный бизнес: 5 вопросов, которые стоит себе задать до того, как все начать

Начать собственное дело - звучит амбициозно, привлекательно и очень по-современному. Но за этим кроются риски, стресс, ответственность и десятки подводных камней. Если вы действительно задумали стартовать бизнес, остановитесь на минуту. И дайте себе честные ответы на пять ключевых вопросов, которые помогут избежать иллюзий и понять, готовы ли вы к этому пути.
Как понять, готовы ли вы к собственному бизнесу и какие 5 вопросов стоит себе задать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.
Запуск собственного дела - это всегда риск, вызовы и возможности. Но прежде чем вкладывать деньги, время и нервы, стоит сделать одну важную вещь - честно ответить себе на несколько вопросов. Это поможет избежать импульсивных решений и трезво оценить свои шансы на успех.
Итак, если вы задумались о бизнесе, остановитесь на минутку и спросите себя:
"Если ваша единственная мотивация - "лишь бы не работать на кого-то", это не лучшая стратегия. Собственный бизнес - это не легкий путь, а часто даже тяжелее, чем работа по найму. Но если у вас есть настоящий драйв и вы готовы вкладываться - тогда вперед!" - объясняет эксперт.
Собственный бизнес - это не только креатив и кайф, но и бухгалтерия, юридические нюансы, работа с клиентами, найм персонала, кризисные ситуации.
"Собственное дело - это не романтическая история из инстаграма. Это система, которую нужно уметь настроить", - говорит Виталий Курсик.
Многие люди совершают роковую ошибку: они открывают бизнес "под себя", а не под рынок.
"Вы можете готовить самые вкусные в городе эклеры, но если никто их не покупает - бизнес не выживет. Вы можете обожать винтажную одежду, но если в городе ее никто не носит, прибыли не будет", - подчеркивает коуч.
Вам необходимо:
"Даже если все идеально рассчитано, всегда есть факторы, которые нельзя предусмотреть. Что, если через три месяца прибыль будет нулевая? Что, если партнер внезапно исчезнет? Что, если придется закрыть бизнес - как я буду выходить из этой ситуации?" - советует задуматься специалист.
Это очень важный вопрос, поскольку может возникнуть непредсказуемая ситуация, к которой вы можете быть не готовы.
"Хороший предприниматель - это не тот, кто верит в 100% успех, а тот, кто готов к разным вариантам развития событий", - подчеркивает Виталий Курсик.
"В бизнесе нет мгновенных результатов. Первые продажи могут быть слабыми. Конкуренты будут лучше вас. Клиенты могут жаловаться. Деньги могут заканчиваться быстрее, чем вы ожидаете. Если вы готовы к тому, что успех - это марафон, а не спринт, тогда у вас есть все шансы построить что-то действительно стоящее", - добавляет эксперт.
Он отмечает, что собственный бизнес - это не только "хочу, но и "готов". Готов рисковать, пробовать, учиться и не сдаваться после первых неудач.
"Если после этих вопросов вы все еще хотите запускать свое дело - поздравляю! Это значит, что вы думаете не только эмоциями, но и холодной головой. И это уже половина успеха", - резюмирует Виталий Курсик.
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