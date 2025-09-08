Вклады украинцев выросли почти на 100 млрд гривен: в каких банках и в какой валюте

По состоянию на 1 августа 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 482,6 млрд гривен. С начала года сумма выросла на 6,4% (90,4 млрд гривен).

По данным НБУ, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,3 млн вкладов граждан и ФОПов. Более трети вкладов (35,2%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 60,7 млн вкладов на 959,7 млрд гривен. В валюте было 10,6 млн вкладов на 522,9 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 558,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,1 млн вкладчиков, сума - 225,8 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,7 млн вкладчиков, сума - 119,6 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,2 млн, сума - 86,0 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,4 млн, сума - 67,8 млрд гривен.

