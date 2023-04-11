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Владельцев поврежденного войной имущества освободили от налога на недвижимость

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 14:58
Владельцев поврежденного войной имущества освободили от налога на недвижимость Фото: налог на недвижимость отменили для владельцев поврежденного имущества (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада освободила от уплаты налога на недвижимость владельцев разрушенного и поврежденного войной имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Соответствующий законопроект №7632 был принят во втором чтении на заседании парламента 11 апреля.

Нардепы отменили налоги на объекты жилой и нежилой недвижимости, которые были разрушены или повреждены в результате войны, а именно:

  • освобождение от налога за землю для физических и юридических лиц, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях;
  • освобождение от налога на недвижимость для физических и юридических лиц, если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

Освобождение от единого налога 4-й группы происходит с 1 марта 2022 за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий. Нормы не распространяются на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация РФ которых завершились к 1 мая 2022 года.

Также законопроектом беженцы, получавшие помощь за границей от иностранных государств и организаций, освобождаются от обязанности декларирования.

Нардепы отмечают, что документ также исправил коллизии по перечню оккупированных территорий. Теперь налоговая будет использовать список, утвержденный Минреинтеграцией.

Напомним, ранее Кабмин предложил парламенту отменить налог по доступной ипотеке.

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