Общество Образование Деньги Изменения

Владельцы жилья в исторических домах смогут подавать на "єВідновлення": детали

Исторические дома отныне будут участвовать в "еВідновлення" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое упрощает порядок устранения повреждений на объектах культурного наследия, разрушенных или пострадавших в результате вооруженной агрессии России.

Сертификаты "єВідновлення" для памятников

Отныне сертификаты государственной программы "еВідновлення" можно будет использовать для ремонта разрушенного жилья, расположенного в памятниках архитектуры.

Кроме того, правительство упростило порядок получения разрешений и согласований через Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это касается как новых объектов, так и проведения работ непосредственно на исторических зданиях.

Меньше бюрократии для восстановления наследия

"Впервые владельцы жилья в исторических зданиях получат возможность воспользоваться программой "єВідновлення". Меньше бюрократии, оптимизированы процессы. Мы сокращаем время и процедуры, чтобы ускорить реальное восстановление нашего культурного наследия", - отметила и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная.

Программа "єВідновлення"

"єВідновлення" - это государственная программа, созданная для восстановления жилья и инфраструктуры, поврежденной или разрушенной во время войны. Она предусматривает получение сертификатов, по которым владельцы могут оплатить ремонтные работы, строительные материалы или услуги для восстановления домов, в том числе исторических и культурных объектов.

Добавим, что в январе 2024 года первая семья в Украине получила сертификат на "єВідновлення".

 

Читайте также о том, что финансирование "єВідновлення" за счет Государственного бюджета на следующий год предлагают увеличить на 23,6 млрд грн.

Ранее мы писали о том, как ветеранам получить компенсацию на покупку жилья.

