Марцинкив прокомментировал инцидент с гибелью черного лебедя в городском парке, где животное стало жертвой нападения собаки, находившейся на свободном выгуле.

Владелец собаки не проконтролировал питомца, что привело к трагедии, вызвавшей резонанс в обществе.

Мобилизация нарушителя, по мнению местных властей, станет показательной мерой для других граждан, которые пытаются избежать исполнения воинского долга.

В дополнение к мобилизации, нарушитель обязан выплатить штраф, наложенный полицией, и компенсировать парку стоимость погибшего лебедя.

По данным мэрии, официальная оценка ущерба составила свыше 14 тысяч гривен. Средства будут направлены на приобретение новой птицы и поддержку благосостояния обитателей парка.