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Владельца собаки, загрызшей лебедя в Ивано-Франковске, мобилизовали в ВСУ: детали

Ивано-Франковск, Пятница 25 октября 2024 14:52
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Владельца собаки, загрызшей лебедя в Ивано-Франковске, мобилизовали в ВСУ: детали Фото: Владелец собаки, причастной к гибели лебедя, отправлен в ряды ВСУ (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Івано-Франківську власника собаки, який загриз біля парку чорного лебедя, мобілізували до лав Збройних сил. Також він має сплатити штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире ТРК "Вежа".

Марцинкив прокомментировал инцидент с гибелью черного лебедя в городском парке, где животное стало жертвой нападения собаки, находившейся на свободном выгуле.

Владелец собаки не проконтролировал питомца, что привело к трагедии, вызвавшей резонанс в обществе.

Мобилизация нарушителя, по мнению местных властей, станет показательной мерой для других граждан, которые пытаются избежать исполнения воинского долга.

В дополнение к мобилизации, нарушитель обязан выплатить штраф, наложенный полицией, и компенсировать парку стоимость погибшего лебедя.

По данным мэрии, официальная оценка ущерба составила свыше 14 тысяч гривен. Средства будут направлены на приобретение новой птицы и поддержку благосостояния обитателей парка.

Напомним, что в Ивано-Франковске в парке собака загрыз лебедя. В четверг, 24 октября, собака породы хаски, гулявшая с хозяином в городском парке, напала на лебедя. Инцидент произошел на островке посреди озера, который является частью парковой зоны. По факту нарушения правил выгула полиция составила административный протокол на владельца.

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Мобилизация в Украине
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