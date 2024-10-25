Власника собаки, що загризла лебедя в Івано-Франківську, мобілізовали до ЗСУ: деталі
В Івано-Франківську власника собаки, який загриз у парку чорного лебедя, мобілізували до лав Збройних сил. Також він має сплатити штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа в ефірі ТРК "Вежа".
Марцінків прокоментував інцидент із загибеллю чорного лебедя в міському парку, де тварина стала жертвою нападу собаки, що перебувала на вільному вигулі.
Власник собаки не проконтролював свого улюбленця, що призвело до трагедії, яка викликала резонанс у суспільстві.
На думку місцевої влади, мобілізація правопорушника стане показовим заходом для інших громадян, які намагаються уникнути виконання військового обов’язку.
Окрім мобілізації, порушник зобов’язаний сплатити штраф, накладений поліцією, та компенсувати парку вартість загиблого лебедя.
За даними мерії, офіційна оцінка збитків склала понад 14 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на придбання нового птаха та підтримку добробуту мешканців парку.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську в парку собака загриз лебедя. У четвер, 24 жовтня, собака породи хаскі, який гуляв із господарем у міському парку, напав на лебедя. Інцидент стався на острівці серед озера, яке є частиною паркової зони. За фактом порушення правил вигулу поліцейські склали адміністративний протокол на власника.