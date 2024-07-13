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Категории прав в Украине: что означают буквы и цифры

Суббота 13 июля 2024 19:00
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Категории прав в Украине: что означают буквы и цифры Фото: категории прав в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На сегодняшний день в Украине существует более десятка категорий транспорта, для управления которым нужна отдельная категория в правах. Можно было бы думать, что этот вопрос касается только тех, кто имеет какие-то экзотический транспорт, но нет – есть случаи, когда и среднестатистическому семьянину может понадобиться новая категория в правах.

О действующих в Украине категориях водительских удостоверений читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи была использована Венская конвенция о дорожном движении и Постановления Кабмина Украины № 340 и № 511.

Несмотря на то, что категории водительских удостоверений в стране действуют около пятнадцати, они достаточно понятно структурированы и зная эту систему, можно более-менее ориентироваться в данном вопросе.

Есть четыре группы транспортных средств, обозначенных буквами, которые и определяют основные группы категорий:

  • А – мотоциклы и мотороллеры
  • B – легковые автомобили и другие легкие автомобили на их базе
  • C – грузовые автомобили
  • D – автобусы.

В каждой категории есть подкатегории, покрывающие отдельные группы транспортных средств внутри категории. Обозначенные цифрой 1 (А1, В1 и т.п.) означают право управления только, так сказать, облегченной, начальной версии транспортных средств соответствующей категории. А вот дополнительная буква наоборот расширяет возможности владельца прав: подкатегория с индексом Е (ВЭ, С1Е и т.п.) позволяет буксировать тяжелый прицеп. Расскажем о категориях прав в Украине подробнее.

Категории прав в Украине: что означают буквы и цифры

Чем можно управлять с разными категориями прав

Итак, получив права той или иной категории, в Украине можно управлять:

  • А1 – мопедами, мотороллерами и другими двухколесными транспортными средствами, имеющими двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
  • А – мотоциклами, в частности с боковым прицепом и другим двухколесным транспортом, имеющим двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и больше или электродвигатель мощностью 4 кВт и более;
  • В1 – квадро- и трициклами, мотоколясками и другими трехколесными (четырехколесными) транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 кг;
  • В – пассажирскими и легкими грузовыми автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, а количество сидячих мест, не считая водительских сидений, восьми;
  • С1 – автомобилями для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3500 до 7500 кг;
  • С – автомобилями для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 кг;
  • D1 – автобусами для перевозки пассажиров, имеющих мест для сидения, кроме сидения водителя, не более 16;
  • D – автобусами для перевозки пассажиров, имеющих количество мест для сидения, кроме водительского сиденья, более 16;
  • Т – троллейбусами и трамваями.

Водитель, имеющий категории ВЭ, С1Э, СЭ, D1E, DE может управлять составами транспортных средств с тягачом соответственно категории В, С1, С, D1 или D и с прицепом массой более 750 кг. Чтобы управлять автопоездом в составе прицепа меньшей массы, подкатегория с индексом Е не нужна, достаточно иметь права на управление автомобилем, играющим роль тягача.

Категории прав в Украине: что означают буквы и цифры

Ограничения по категориям прав по возрасту

Молодым водителям (или будущим водителям) следует знать, что в некоторых категориях прав есть определенные возрастные ограничения. Так, водительские права в Украине могут получить лица, достигшие:

  • 16 лет – категории А1, А
  • 18 лет – В1, В, С1, С
  • 19 лет – категории ВЭ, СЭ, С1Э
  • 21 лет – категории D1, D, D1E, DE, T

Категории прав в Украине: что означают буквы и цифры

Кратко

Если вы уже давно пользуетесь тем или иным транспортным средством, а затем представился случай сесть за руль чего-то для вас необычного – например, микроавтобуса или автомобиля с небольшим прицепом, стоит поинтересоваться, не требует ли новый для вас транспорт дополнительной категории в правах. Ведь штраф за езду без прав (а это фактически так и есть) в Украине достаточно суровый – от 3400 грн (по ст. 126 КУоАП).

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каких неприятностей ждать от авто в жару.

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