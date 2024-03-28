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Владелец Формулы-1 вплотную подошел к приобретению другой легендарной серии

Четверг 28 марта 2024 11:30
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Владелец Формулы-1 вплотную подошел к приобретению другой легендарной серии Фото: MotoGP окажется в общей семье с Королевой автоспорта (facebook.com/MotoGP)
Автор: Антон Федорцив

Американский холдинг Liberty Media близок к покупке чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Владелец F1 вскоре расширит присутствие в мире гонок благодаря приобретению элитной мотоциклетной серии. Переговоры между Liberty Media и организатором чемпионатов MotoGP, WorldSBK и MotoE вышли на финишную прямую.

Dorna Sports согласилась продать права на владение ведущими мотогонками ориентировочно за 4 млрд долларов. Официальное сообщение о закрытии сделки ожидают перед Гран-при США шоссейно-кольцевых мотогонок 12-14 апреля. Финансовые детали договора согласовали несколько недель назад.

Стороны собирались объявить о продаже MotoGP перед первым этапом сезона в Катаре. Однако от этих намерений пришлось отказаться на фоне опасений о вмешательстве Европейской комиссии. Бюрократы могут заморозить соглашение с учетом потенциальной монополизации рынка.

MotoGP в сезоне-2024

Чемпионат стартовал 10 марта, а закончится соревновательный год 17 ноября. В календаре остался 21 гран-при.

На первом этапе в Катаре триумфовал действующий чемпион Франческо Баньяя из "Дукати". Наибольшее количество гран-при состоится в Европе (12). Впервые в истории соревнования MotoGP будет принимать Казахстан (16 июня). Гран-при Арагона вернется в чемпионат после годовой паузы.

В прошлом году в общем зачете Баньяя опередил Хорхе Мартина ("Прима") и гонщика VR46 Марко Беццекки. К старту сезона из календаря чемпионата вылетела Аргентина, поскольку гран-при остался без государственного финансирования.

К слову, ранее Сайнс одержал первую победу в сезоне-2024 для "Феррари".

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