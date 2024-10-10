Владелец Dove, AXE и Rexona завершил выход из России и Белоруси

Компания Unilever продала бизнес в России и Белоруси. Она, в частности, владеет брендами Dove, AXE, Rexona и Lipton.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Хайна Шумахера.
"Сегодня Unilever завершила продажу своей российской дочерней компании Arnest Group российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома", - рассказал Шумахер.
Компания продала весь бизнес в России, однако гендиректор не назвал ни сумму сделки, ни другие подробности.
"Продажа включает весь бизнес Unilever в России и его четыре завода в стране. Наш бизнес в Беларуси также включен в продажу", - сообщил он.
Шумахер заявил, что в течение последнего года компания тщательно готовила российский бизнес Unilever к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение ИТ-платформ и цепочек поставок, а также переход брендов на кириллицу.
Заметим, что компании Unilever принадлежат более 400 мировых брендов, в том числе Dove, Baby Dove, Lux, AXE, Rexona, TRESemme, Clear, Domestos, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei и CLEAR.
Напомним, что в этом году компания Unilever сообщила о начале строительства новой фабрики в индустриальном парке Белая Церковь.
В то же время в прошлом году Компания Unilever объявила о сотрудничестве с двумя социальными инициативами - UNBROKEN и U+System.
Донация в размере 2 млн евро была направлена на создание условий для профессионального лечения украинцев, пострадавших в результате войны.
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