Владелец бренда Aperol через суд хочет запретить импорт напитка в РФ
Итальянская компания Campari пытается в суде запретить дистрибьютору "Мастер-Трейд" ввоз и продажу напитка Aperol в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российское издание "Коммерсантъ".
Отмечается, что одной из причин является отсутствие этого бренда в перечне доступных к "параллельному импорту".
Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением запретить местному дистрибьютору "Мастер-Трейд" ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol.
Издание обнаружило эту информацию в картотеке арбитражных дел. Заседание по делу назначено на 30 октября.
Campari также заявила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, отметив, что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к "параллельному импорту", но в их принятии суд отказал.
Gruppo Campari
Итальянский производитель вин, алкогольных и безалкогольных напитков. Gruppo Campari занимает лидирующие позиции на рынке напитков в Италии и Бразилии.
Основной доход компании приносят продажи крепкоалкогольных напитков. Штаб-квартира компании располагается в Милане, Италия.
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