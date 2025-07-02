Владелец брендов Jaffa и "Чудо-Чадо" проиграл дело о досрочном прекращении ТМ

Печерский районный суд города Киева отказал компании ДЕСОККО ЛИМИТЕД, владельцу известных брендов Jaffa, "Чудо-Чадо" в досрочном прекращении действия свидетельства Украины на торговую марку "МАМА". Решение было принято 4 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Детали дела

Спор возник после того, как ДЕСОККО ЛИМИТЕД подала заявку на регистрацию новой торговой марки "МА-МА" для товаров 5, 29 и 32 классов МКТУ.

Однако Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций в своем предварительном заключении от 24.05.2023 отметил, что это обозначение является схожим до степени смешения с уже зарегистрированной ТМ "МАМА" (свидетельство № 157904 от 25.06.2012), что является основанием для отказа в регистрации марки.

Пытаясь устранить это препятствие, ДЕСОККО ЛИМИТЕД обратилась в суд с требованием досрочно прекратить действие свидетельства на ТМ "МАМА". Истец утверждал, что владелец свидетельства не использовал торговую марку в течение последних пяти лет для таких товаров 5-го класса МКТУ как "диетические вещества на лекарственные (медицинские) нужды, детское питание; молочные порошки на детское питание; продукты для детского питания", что является основанием для досрочного прекращения действия свидетельства.

Зато ответчик доказал, что с 2020 года действует лицензионный договор с ООО "Гренландия НПП", которое фактически использовало торговую марку на продукции, упаковке, в рекламных материалах, а также в деловой документации.

Среди доказательств - фотоснимки упаковок, расходные накладные, договоры на производство продукции, документы о поставках детского молока и молочных смесей под знаком "МАМА".

Суд установил, что использование торговой марки лицензиатом (ООО "Гренландия НПП") считается использованием ТМ самим владельцем свидетельства.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, перед подачей заявки на регистрацию обозначения "МА-МА" компания DESOKKO LIMITED, являющаяся владельцем СП "Витмарк-Украина", АО "Одесский консервный завод детского питания", должна была бы тщательно проверить, не зарегистрировано ли уже подобное обозначение.

"В этом случае истец пытался обойти правообладателя через процедуру досрочного прекращения действия свидетельства, однако не смог доказать факт неиспользования марки в течение 5 лет. В этом деле суд обоснованно отказал в досрочном прекращении действия свидетельства на знак "МАМА", - добавляет он.