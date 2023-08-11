"Устроился учиться": гражданские пытаются избежать мобилизации в армию РФ (перехват)

Гражданские обсуждают между собой, как бы избежать мобилизации в армию России. Они рассматривают варианты получения фиктивных справок об обучении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Мобилизация в РФ

"Вот ждем, чтобы пришли и куда-нибудь, что-то уже решилось. А у меня 30 сентября повестка", - говорится в разговоре.

Чтобы избежать мобилизации, парню советуют взять чужую справку об обучении.

Потери оккупантов

Также гражданские обсудили потери российских военных на фронте.

"Я вчера прочитала, что Димона женщина написала в чате, что Якута погиб. Мы все в шоке, мы же не знали", - добавила женщина.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.