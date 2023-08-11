ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Устроился учиться": гражданские пытаются избежать мобилизации в армию РФ (перехват)

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 22:25
"Устроился учиться": гражданские пытаются избежать мобилизации в армию РФ (перехват) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Гражданские обсуждают между собой, как бы избежать мобилизации в армию России. Они рассматривают варианты получения фиктивных справок об обучении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Мобилизация в РФ

"Вот ждем, чтобы пришли и куда-нибудь, что-то уже решилось. А у меня 30 сентября повестка", - говорится в разговоре.

Чтобы избежать мобилизации, парню советуют взять чужую справку об обучении.

Потери оккупантов

Также гражданские обсудили потери российских военных на фронте.

"Я вчера прочитала, что Димона женщина написала в чате, что Якута погиб. Мы все в шоке, мы же не знали", - добавила женщина.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины